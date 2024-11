San Marino. Ri-Kilo: Vendita di Abbigliamento al Chilo per una buona causa!

Ri-Kilo: Vendita di Abbigliamento al Chilo per una buona causa!

È tempo di dire addio alla moda usa e getta e abbracciare uno stile che è al contempo cool e rispettoso dell’ambiente.

Sabato 9 novembre, dalle 9:00 alle 20:00, non perdere l’occasione di partecipare a “Ri-Kilo” presso il Centro del Riuso in via Rio Cerbiano 52 a San Marino. Con il patrocinio della Segreteria di Stato al lavoro e alla transizione ecologica, giunti alla V edizione, l ‘evento offre la possibilità di acquistare abbigliamento usato a soli 3€ al chilogrammo, permettendo ai partecipanti di fare shopping in modo etico e rispettoso dell’ambiente. Con il giusto mix di stile e sostenibilità, ogni acquisto contribuirà a dare nuova vita a capi d’abbigliamento pre-amati, promuovendo una moda circolare.

In un’epoca in cui il consumo responsabile è più importante che mai, “Ri-Kilo” invita tutti i giovani a unirsi al movimento per un futuro più sostenibile e alla ricerca dell’autenticità nel proprio modo di vestire. Ogni acquisto non solo ti permetterà di rinnovare il tuo look, ma contribuirà anche a un’importante causa: parte del ricavato sarà devoluto alle zone colpite dall’alluvione lo scorso settembre in Romagna, in particolare la donazione sarà destinata all’ Unione dei Comuni della Bassa Romagna, un ente governativo che si occupa di sviluppo e amministrazione proprio di quei comuni recentemente colpiti dall’alluvione.

Non perdere l’occasione di unirti a noi per una giornata di shopping, creatività e solidarietà! Riempi il tuo armadio di capi vintage con stile, fai nuove amicizie e sostieni una buona causa!

Insieme, vestiamo il cambiamento!