San Marino. Ricevimento in occasione del 75° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese

L’Associazione di Amicizia San Marino-Cina ha avuto il privilegio, assieme a numerosi associati ed amici, ad essere stata invitata al ricevimento organizzato dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e San Marino, in collaborazione con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, per il 75° Anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, questo martedì 24 settembre 2024. L’evento si è svolto all’interno della prestigiosa sala del Centro Congressi Kursaal con oltre 200 ospiti che hanno partecipato alla serata animata da musica tradizionale cinese e un ricco buffet con cucina cinese ed italiana. Hanno preso la parola l’Ambasciatore S.E. Jia Guide e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ricordando le relazioni ufficiali tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Popolare Cinese e anche il nostro compianto e storico Presidente dell’Associazione di Amicizia San Marino-Cina, Gian Franco Terenzi, che ha instancabilmente portato avanti i rapporti a più livelli tra le due nazioni. In tale occasione, abbiamo potuto allestire una mostra fotografica con immagini significative dei rapporti tra la nostra Associazione, fondata nel 1988, e la Repubblica Popolare Cinese, esponendo anche alcuni oggetti che si trovano abitualmente presso il Museo di Arte e Cultura cinese a Serravalle. Ringraziamo gli organizzatori per l’invito e l’opportunità concessa.

