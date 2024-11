San Marino. Riconoscimenti alla Federazione Sammarinese Tennis per il successo degli Internazionali di Tennis San Marino Open

L’evento che assegna i premialle eccellenze del movimento tennistico locale ha visto salire sul palco una rappresentanza degli atleti e del settore tecnico federale. In particolare, sono arrivati riconoscimenti per il successo degli, per la qualità dell’organizzazione dell’Itf Under 18 San Marino Junior Open oltre che per gli ottimi risultati raggiunti dal settore agonistico.