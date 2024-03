San Marino. RIFLESSIONI DI UN ELETTORE OVER 80 ( Lo Stradone 161) … di Paolo Forcellini

Alla mia vetusta età, sono arrivato alla conclusione che la politica a tutto tondo serio che ha ben servito, al di là delle singole posizioni ideologiche, la nostra Repubblica, fu soprattutto quella, come si usa dire, di una volta. Per un bizzarro paradosso il nostro Paese prosperava, si espandeva, fioriva e godeva di un’economia galoppante, fintanto che non iniziarono a dilagare, i traffici illeciti e tutto ciò che è venuto alla luce quando eravamo al top e tutti stavano benone. Quella che era vera politica era quella di tanti decenni fa. Politica tutta sammarinese con politici con un percorso alle spalle e che anteponevano sempre gli interessi del “paese” a quelli dei partiti che rappresentavano. Politica, punto. Politica a tutto tondo! E oggi? Beh, la risposta ognuno la cerchi dopo aver fatto uno scorso della nostra storia degli ultimi decenni, allora ognuno potrà darsi la risposta che cercava. Fine della riflessione a ruota liberissima di un over 80.

Paolo Forcellini