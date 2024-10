San Marino. Riformato l’assetto istituzionale e organizzativo dell’Istituto Musicale Sammarinese con il DD 150/24

L’assetto istituzionale e organizzativo dell’Istituto Musicale Sammarinese è stato riformato attraverso il DD 150 del 2024: vediamo le novità. La riforma dell’IMS “ha lo scopo di razionalizzare e ridefinire la struttura, l’organizzazione nonché di garantire la funzionalità e l’economicità della gestione”. È garantita “la continuità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’IMS sulla base delle norme previgenti, purché non in contrasto con le disposizioni del DD”.

LE FINALITÀ DELL’IMS

L’IMS, Istituto di diritto pubblico facente parte del Settore Pubblico Allargato e dotato di autonomia organizzativa, gestionale, regolamentare, didattica, scientifica, contabile e finanziaria, persegue le seguenti finalità: a) promuovere il progresso e la diffusione della cultura musicale a tutti i livelli; b) curare l’educazione e l’istruzione musicale di tutti i gradi e in tutte le sue espressioni, promuovendo la formazione sin dai primi approcci propedeutici di tecnica strumentale e vocale fino anche ai più elevati livelli professionali e di specializzazione, educando alla conoscenza del linguaggio musicale sulla base di aggiornate metodologie didattiche e artistiche; c) favorire la collaborazione con le Istituzioni e le scuole di ogni ordine e grado per lo sviluppo di progetti didattici, per la formazione e l’aggiornamento dei docenti nonché per iniziative di carattere sociale. I rapporti con le Istituzioni e le scuole si basano su appositi protocolli formalizzati che definiscono le modalità organizzative, le tutele dei partecipanti nonché gli aspetti economici; d) stimolare l’ampliamento del sapere e della cultura musicale attraverso attività di creazione artistica, di produzione musicale, organizzazione di eventi, di ricerca musicologica e di valorizzazione del proprio patrimonio storico e artistico; e) partecipare, sia con attività strumentale che con canto corale, allo svolgimento delle cerimonie istituzionali e di protocollo dello Stato, sulla base apposito accordo formalizzato con i competenti uffici e organi.

Per realizzare i propri obiettivi, l’IMS può: a) attivare corsi di propedeutica alla musica nonché con peculiari finalità connesse a obiettivi formativi di qualsiasi livello; b) attivare corsi strutturati di base, di fascia pre-accademica, organizzati affinché sia consentita la frequenza agli alunni iscritti alla scuola elementare, alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, nonché a tutti coloro che intendano perseguire un percorso di studi; c) attivare corsi accademici di vario livello al termine dei quali rilasciare appositi titoli di studio; d) svolgere attività di produzione e di ricerca in campo musicale, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire elevati livelli artistici e professionali; e) realizzare attività finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, anche rivolta agli adulti, da proporre sia all’interno che all’esterno di San Marino; f) sviluppare e prendere parte a progetti dedicati alle scuole di ogni ordine e grado operando in sinergia con le stesse e con obiettivi di carattere anche sociale; g) promuovere iniziative, eventi o rassegne nel campo musicale; h) istituire organizzazioni orchestrali ovvero corali, purché appositamente regolamentate, e dedicate alla produzione di attività artistiche e concertistiche, a qualsiasi scopo, compreso quello professionistico; i) stabilire rapporti con enti pubblici e privati, con persone fisiche o giuridiche che esercitano attività di impresa o professionale, nazionale e internazionale, attraverso contratti e convenzioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali; l) partecipare a forme associative con soggetti costituiti in forma di persona giuridica.

La partecipazione alle stesse è consentita solo qualora sia indirizzata al perseguimento delle finalità istituzionali. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l’ottimale gestione delle risorse disponibili, l’IMS procede alla sistematica valutazione delle attività artistiche, didattiche, scientifiche e amministrative, eventualmente nominando anche un apposito organo di valutazione esterno. Al fine di favorire il confronto su eventuali problematiche legate all’attuazione dei propri fini istituzionali, l’IMS garantisce la circolazione delle informazioni al suo interno e alla Segreteria Istruzione e Cultura.

IL DOCUMENTO DI PST

Per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento dell'attività didattica, artistica, musicale e culturale, nonché per la definizione del contributo pubblico per garantire il funzionamento dell'IMS, il Coordinamento di Gestione predispone il Documento di Programmazione Strategica Triennale (DPST), che, sentiti i pareri del CD e del CA, deve essere approvato dal CdA. Il DPST contiene: a) la previsione dei progetti e obiettivi per il triennio successivo all'anno di presentazione; b) gli indirizzi strategici generali per il perseguimento e raggiungimento di quanto previsto alla lettera a); c) la previsione del fabbisogno del personale docente; d) la previsione del fabbisogno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; e) le entrate e le spese corrispondenti, che fanno da riferimento per la definizione delle risorse da stanziare da parte dello Stato. Gli aggiornamenti annuali del DPST vengono inviati alla Segreteria Istruzione e Cultura ai fini dell'approvazione.