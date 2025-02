San Marino. Rinnovata la convenzione tra FIS e FISE

Un importante passo avanti per il mondo degli sport equestri: il presidente della Federazione Ippica Sammarinese, Elisa Zafferani, ha incontrato il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, per il rinnovo della convenzione tra le due Federazioni. L’incontro si è svolto a Roma presso la sede della FISE in un clima di cordialità, disponibilità e volontà di collaborazione per sviluppare le attività equestri nei due Paesi. La firma del rapporto rafforza la collaborazione tra le due Federazioni, ponendo le basi per nuove opportunità di crescita e svil uppo per atleti, tecnici e appassionati di equitazione. Il Consiglio Federale sammarinese, recentemente rinnovato, intende impegnarsi per sviluppare al massimo le potenzialità di una Federazione mossa da una forte passione e una rinnovata energia propositiva, con l’obiettivo di continuare a lavorare per il futuro dello sport equestre.