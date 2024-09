San Marino. Riparte il Laboratorio di Teatro “VOCI” al Centro Sociale di Fiorentino

E’ attivato, presso il Centro Sociale di Fiorentino “Voci” un laboratorio di lettura e di recitazione espressiva, incentrato sull’universo culturale femminile. A condurre l’interessante esperienza teatrale è l’attrice e regista Ute Zimmermann che intende condurre questo itinerario come un modo per conoscersi, stare insieme, liberare la mente.

Il laboratorio è aperto alle persone di tutte le età come approccio all’avvicinarsi al teatro, con un focus particolare al lavoro di gruppo, attraverso tecniche teatrali di base come, ad esempio, l’espressione corporea in relazione allo spazio, la presenza scenica, l’uso della voce, l’improvvisazione, la respirazione e il rilassamento.

Attivato da tempo, in sinergia progettuale fra Teatro Officina Zimmermann e il Centro Sociale, il Laboratorio “Voci” sperimenterà nell’attuale edizione, la sapienza e l’ironia della grecità classica attraverso la commedia di Aristofane “Lisistrata” che rappresenta in forma scenica le strategie poste in essere dalle donne per frenare l’animosità maschile, attuando come stratagemma principale lo “sciopero dell’amore” per porre fine agli istinti di guerra.

Sarà un lavoro di gruppo, quello di riadattare una versione moderna della commedia, cogliendo spunti dalle drammatiche realtà attuali, tenendo presente la scrittura e la comicità di Aristofane, con quel suo misto di riso e serietà, con cui riesce a far affiorare la verità su abusi e ingiustizie.

Svelato dunque il fatto che il Laboratorio sarà incentrato e finalizzato ad uno spettacolo, nel cui allestimento si pensa di attingere a un coinvolgimento della cittadinanza, per alcune possibili scene corali di popolo.

Il Laboratorio avrà luogo ogni mercoledì alla sala teatro del Centro Sociale a partire, da mercoledì 25 settembre, alle ore 20.30.

“Voci” a cura dell’attrice, regista e insegnante Ute Zimmermann, è realizzato in collaborazione con il Centro Sociale di Fiorentino e gli Istituti Culturali. Per info e iscrizioni 3356955109; ute@teatrozimmermann.it