San Marino. Riparte UEFA Playmakers con Inside Out 2

Sarà Inside Out 2 il prossimo film d’animazione Disney che affiancherà le Federcalcio europee affiliate alla UEFA nell’imminente ciclo di UEFA Playmakers. Il progetto dedicato allo sviluppo del calcio femminile ha fatto registrare cifre notevoli in termini di partecipazione ed avvicinamento di bambine e ragazze allo sport più amato nel mondo. Le statistiche raccolte dalla Beckett University di Leeds raccontano di 73,000 bambine di tutta Europa che hanno aderito a UEFA Playmakers, avviato nel 2020. L’obiettivo è quello di proporre un ambiente sano, sicuro, divertente e non competitivo nel quale entrare per la prima volta in contatto con il mondo del calcio, attraverso le storie dei film d’animazione Disney – capaci di coinvolgere ed unire.

I numeri raccolti sul territorio sammarinese sono stati più che positivi. Nel corso dei precedenti 4 anni di progetto, sono state 154 le bambine che hanno aderito a UEFA Playmakers – un progetto che il 97% dei genitori sammarinesi con figli partecipanti raccomanderebbero caldamente. Un percorso che vale anche per il lato tecnico, con 11 allenatori formatisi all’interno di UEFA Playmakers nel corso dei 12 stage organizzati nel primo quadriennio.

Il nuovo ciclo di UEFA Playmakers sviluppato a San Marino inizierà il prossimo 10 settembre 2024 presso lo stadio Ezio Conti di Dogana. L’appuntamento sarà rinnovato per le successive sette settimane, confermando sempre il giorno e il luogo. Per iscriversi è sufficiente completare il form sul sito della FSGC, raggiungibile a questo link: https://www.fsgc.sm/uefa-play-maker-disney.

FSGC | Ufficio Stampa