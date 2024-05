San Marino. Ripensare il futuro urbano: Il nuovo Piano Regolatore Generale per un paese dinamico e sostenibile. …. di Paolo Albani (Libera)

In vista delle prossime elezioni, è giunto il momento di affrontare una questione cruciale che da troppo tempo è stata trascurata: il nostro Piano Regolatore Generale. Questo documento, concepito nei primi anni 90 si trova oggi a un bivio critico: o lo aggiorniamo per adattarlo alle esigenze e alle sfide del presente, o rischiamo di rimanere intrappolati in una rete di norme antiquate che frenano lo sviluppo e il benessere della nostra città.

Il nostro Piano Regolatore Generale, pensato per guidare lo sviluppo urbanistico e infrastrutturale della città, si è rivelato sempre più inadeguato nel tempo. Le dinamiche demografiche, economiche, sociali e ambientali sono profondamente mutate, rendendo obsoleto gran parte del documento attuale.

Le conseguenze di questa obsolescenza sono tangibili: si assiste a uno sviluppo urbano disorganizzato e alla proliferazione di infrastrutture superate.

Un’altra conseguenza di questa situazione è la grave carenza di abitazioni, che ha creato problemi significativi nel trovare affitti e case in vendita. Questa situazione mette a dura prova le famiglie sammarinesi, causando disagi economici e sociali.

La revisione del Piano Regolatore Generale non è solo una necessità urgente, ma anche un’opportunità per plasmare il futuro del nostro Paese in modo più sostenibile, inclusivo e dinamico. Dobbiamo concentrarci sull’adozione di politiche e normative che promuovano lo sviluppo sostenibile, limitando il consumo del territorio per quanto possibile e privilegiando soluzioni che rispettino l’equilibrio tra ambiente e sviluppo economico.

Inoltre, dobbiamo considerare la transizione energetica come elemento centrale della revisione. Investire in fonti di energia rinnovabile e nell’efficienza energetica è fondamentale per ridurre l’impatto ambientale del nostro Paese e garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

È importante anche puntare sulla riqualificazione dell’esistente, valorizzando le aree urbane già sviluppate e riadattandole alle esigenze moderne. Questo permetterà di ottimizzare l’uso del territorio, ridurre lo spreco di risorse e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Credo fermamente che il Piano Regolatore Generale possa diventare il volano dell’economia locale, stimolando gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la crescita delle imprese attraverso una nuova e razionale pianificazione di aree industriali, commerciali e residenziali.

La partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza nel processo di revisione del Piano Regolatore Generale è essenziale per garantire che le decisioni prese rispecchino realmente le loro necessità e priorità.

In questo momento cruciale della nostra storia urbana, dobbiamo agire con determinazione e lungimiranza per garantire che il nostro Piano Regolatore Generale rifletta le aspirazioni e le necessità della nostra comunità nel XXI secolo. Il futuro della nostra città dipende da quanto siamo disposti ad investire nell’aggiornamento e nella modernizzazione di questo fondamentale strumento di pianificazione urbana. Non c’è più tempo da perdere.

Paolo Albani

Libera