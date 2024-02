Buon giorno Direttore, la seguo volentieri e vedo che si batte sempre a spada tratta per le ingiustizie, vorrei suggerirle un tema.

Risiedere in Repubblica è ancora un requisito per lavorare in PA? Ci sono molti dipendenti che posseggono una residenza fittizia in Repubblica ma poi abitano effettivamente in Italia?

Questo sarebbe da appurare. Le autorità competenti lo fanno?

Cordiali saluti.

Una lettrice