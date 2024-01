Non so più cosa dire, fatto presente tante volte. La problematica di rubinetti che hanno il bottone. Se lo spingi viene l’acqua, ma per farla arrestare bisogna tirare indietro il bottone. E poi mi sembra che questa non basti nemmeno tirarlo indietro. Conseguenza: perdita di acqua, continua, e siamo a conoscenza di quanto é importante il corretto bisogno di questo bene essenziale.

Se non si risolve il problema, meglio sarebbe chiuderle.

Italo Pedini