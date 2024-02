San Marino. Risultati del Campionato Regionale Marche GTR Fight Team di domenica 25 Febbraio

”Giornata piena di successi per i fighter del GTR FIGHT TEAM impegnati in quel di Fermo al Campionato Regionale Fight 1 nella disciplina kick light.

1° classificati: Tiziana Cherubini categoria 57 kg , Tommaso Bonci categoria 70 kg e Celli Raul categoria 78 kg.

2° secondi posti: Alessandro Raschi categoria 75 kg e Verdelli Gabriele categoria 70 kg.

Infine un 3° posto un po stretto per il juniores Milo Camorali il quale ha delle belle potenzialità, sicuramente ha ancora da lavorare e da migliorare.

I coach Luca Cervellini, Manuel Gasperoni e Gheorghita Roberto sono orgogliosi e soddisfatti.

Lo sport da combattimento fa bene!”