San Marino. Riusciranno i nostri eroi “una tantum” a far finire una legislatura alla sua normale scadenza?…di Paolo Forcellini/Lo Stradone

Visto che ad ogni CGG di questi ultimi mesi vi sono corposi OdG con una infinità di commi da poter evadere in fretta e furia con tutto ciò che è rimasto in sospeso in questa sgangherata legislatura nata male, che sta finendo peggio e che ancora una volta (ormai rasentiamo il ridicolo) ci portano inspiegabilmente ad elezioni anticipate, molti cittadini si chiedono il perché di questa titanica idiozia e se esistono giochetti sotto banco, dato che alla sua normale scadenza mancherebbero solo pochissimi mesi. Una domanda legittima, che si fanno coloro che sono lontani o dalle sale di Palazzo o dalle sedi dei partiti o dai movimenti e movimentini (chi più ne ha più ne metta, siamo ormai al paradosso). Chissà se qualche addetto ai lavori non abbia il coraggio di dare una risposta…plausibile?

Paolo Forcellini