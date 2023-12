San Marino. Rotatoria della Serenella a Domagnano: accesi dibattiti contrastanti sulla Pagina Facebook di GiornaleSM: ”sono tutte ad una corsia”

L’apertura della nuova rotatoria di Domagnano alla Serenella ha scatenato un acceso dibattito sulla pagina Facebook di GiornaleSM, con i cittadini sammarinesi e gli utenti della superstrada che esprimono opinioni contrastanti.

Molti commentatori hanno accolto con favore la nuova infrastruttura, lodandola come una soluzione efficace per migliorare il traffico in una zona critica, altri utenti hanno espresso preoccupazioni riguardo alla sua idoneità per l’orografia del territorio e per le condizioni meteorologiche di San Marino. Alcuni hanno sollevato dubbi sulla sicurezza delle rotonde in caso di neve e sulla pratica di realizzarle a singola corsia, evidenziando potenziali problemi nella loro utilizzazione.

Un utente ha scritto: ” Per me il nostro non è un paese da rotonde 1) perché nessuno è capace di farle 2) perché quando (se) nevichera’ il primo che frena in discesa le fa tutte dritte, poi se arriva un tir con il bilico um scapa da rida. 3) ancora nessuno si è accorto che sono tutte a 1 corsia e c’è ancora gente che le vuole fare appaiati.”

La discussione si è anche concentrata sulle modifiche rapide apportate alla viabilità della rotatoria poco dopo l’apertura, in risposta a preoccupazioni per la sicurezza e l’impatto sulle attività commerciali locali. Questo ha sollevato questioni sull’adeguatezza della pianificazione iniziale e del design della rotatoria.

Ecco che cosa è stato scritto: ”Per info: la viabilità della rotatoria è già in modifica, a 4 ore dall’apertura, vista la grande pericolosità e la poca attenzione alle attività presenti..vedremo cosa ci riserva il futuro”

Alcuni commenti hanno mostrato frustrazione per l’atteggiamento negativo e resistente al cambiamento di alcuni membri della comunità, mentre altri hanno espresso la necessità di adattarsi e accettare le nuove infrastrutture come parte del progresso.

