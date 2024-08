San Marino RTV. È ora di un cambiamento radicale per la sostenibilità e l’autonomia economica e finanziaria … di Marco Severini

San Marino RTV si trova in acque agitatissime.

Anni di gestione fallimentare hanno portato l’emittente pubblica a un punto di non ritorno, con un debito insostenibile che grava sulle spalle dei cittadini i quali saranno costretti a pagare l’inefficienza e una gestione economica, visti i debiti, non corretta.

Il bilancio 2023 sembra non ancora approvato e le dimissioni del Direttore Generale Andrea Vianello sono solo la punta dell’iceberg di una crisi che richiede interventi drastici e una nuova direzione.

Non possiamo continuare a permettere che i contribuenti sammarinesi paghino per errori che non hanno commesso. È inaccettabile che le inefficienze e le scelte sbagliate di pochi manager ricadano sulle spalle di molti, alimentando un carrozzone che prosciuga pesanti risorse milionarie di tutti i sammarinesi.

La sostenibilità e l’autosufficienza finanziaria di San Marino RTV devono diventare la priorità assoluta.

La dipendenza dai fondi statali è un modello obsoleto, insostenibile nel lungo termine e dannoso per l’economia del nostro paese.

Le nuove tecnologie offrono soluzioni concrete per ridurre i costi e migliorare l’efficienza operativa. Dall’automazione dei processi alla distribuzione digitale dei contenuti, le opportunità per modernizzare l’emittente e renderla autosufficiente sono a portata di mano.

Però questo cambiamento non sarà possibile senza una leadership competente e una visione chiara.

I manager di San Marino RTV devono essere chiamati a rispondere per le loro scelte e sostituiti, se necessario, da professionisti capaci di guidare l’emittente verso un futuro sostenibile. Non è più tempo di nascondersi dietro scuse o promesse vuote; è il momento di agire con determinazione e coraggio.

San Marino RTV ha il potenziale per diventare un’istituzione moderna, snella e focalizzata sulle esigenze del paese, promuovendo la cultura sammarinese in modo efficace e autosufficiente. Ma per farlo, deve abbandonare il peso morto di una gestione inefficace e abbracciare un modello di business che non dipenda più dai fondi pubblici.

I cittadini di San Marino non devono pagare per gli errori del passato.

È ora di voltare pagina, di ridurre i costi, di ottimizzare le risorse e di costruire un futuro in cui San Marino RTV non sia più un peso, ma una risorsa preziosa per il nostro paese.

Marco Severini – direttore