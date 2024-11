San Marino. Rubate due auto di grossa cilindrata nella notte in città. Una abbandonata nella fuga

Nella notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre 2024, ignoti hanno rubato due auto di grossa cilindrata da una proprietà privata nel Castello di Città, a San Marino. Le vetture, una Range Rover e una Porsche Panamera del 2020 dal valore di circa 150.000 euro, erano parcheggiate nel garage al piano terra, mentre i proprietari risiedevano al piano superiore.

La Range Rover è stata successivamente ritrovata abbandonata sul territorio sammarinese, probabilmente lasciata dai ladri durante la fuga. La Porsche, invece, è stata portata oltre confine verso l’autostrada, dove i ladri sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Le indagini della Gendarmeria sono in corso, con particolare attenzione alle immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il percorso seguito dai malviventi. L’ipotesi è che le auto siano state rubate per recuperare pezzi di ricambio, una pratica comune nel mercato nero dei componenti automobilistici.

Questo episodio evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per prevenire furti simili in futuro. Le autorità invitano i cittadini a segnalare qualsiasi attività sospetta e a collaborare attivamente per garantire la sicurezza della comunità.