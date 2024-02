Un ticket è stato sottratto da una macchina da gioco alla Giochi del Titano, portando ad una condanna per il responsabile dell’atto. L’episodio ha visto coinvolto un giocatore accusato di aver rubato il ticket di vincita, del valore di 900 euro, ad un’altra giocatrice che si è resa conto dell’accaduto solo in seguito. L’uomo è stato condannato dal giudice a tre mesi con pena sospesa e ad una multa di 500 euro per il furto del ticket.