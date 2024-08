San Marino. Rubrica ”Le interviste di GiornaleSM”. Tre domande al presidente di Libera cons. Dalibor Riccardi

1) Perchè l’atto organizzativo dell’ISS viene vagliato proprio ora che sono ben 14 anni che è in funzione. Perchè proprio questo governo vuole metterci mano?

Presidente Libera cons. Dalibor Riccardi: ‘‘È stata una scelta dell’esecutivo dare continuità a un provvedimento che da molti anni non veniva rinnovato. Ma c’è anche la volontà di incidere su alcune dinamiche che, per esempio, si stanno concertando in maggioranza. Di conseguenza, nei limiti del possibile, si cercherà di riemettere il decreto con delle modifiche che sono già concordate con la stessa maggioranza”.

2) Alla sua scadenza naturale che cosa farete?

Presidente Riccardi: ”La sua scadenza naturale, se non viene rinnovato, è ottobre, ma c’è la volontà da parte della maggioranza di continuare a confrontarsi sulle tematiche che, in gran parte, erano già state sviscerate durante la stesura del programma di governo. C’è la volontà politica di fare in modo che l’ISS ricominci a erogare servizi di qualità, sempre più vicini alle persone.”

3) Tra le cose che dovranno essere discusse ci sarà anche l’azzeramento del Comitato Esecutivo (CE) dell’ISS?

Presidente Riccardi:”Bah, su questo abbiamo ratificato una volontà ben precisa all’interno del programma di governo e mi auguro che quello che è stato un patto politico programmatico venga assolutamente rispettato. Penso che tutta la maggioranza vorrà trovare una soluzione che possa portare a una maggiore performance dell’ISS.”

/ms