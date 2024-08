San Marino. Rubrica ”Le interviste di GiornaleSM”. Tre domande al Sds Andrea Belluzzi

1) ha riscosso molto successo ed altrettanto stupore su Facebook la sua partecipazione al Rimini Pride. Come mai secondo lei?

Sds Belluzzi: ”La prima volta di un politico sammarinese? Forse questa la risposta. Io lo ho fatto solo perché fin dalla campagna elettorale il Psd ha voluto mettere l’accento su una rinnovata politica di attenzione ai diritti, tutti i diritti. Partecipare al Summer Pride organizzato a Rimini con il sostegno delle istituzioni riminesi mi è sembrato una buona partenza. Poi, forse, ho una immagine di persona moderata che ha un po’ sorpreso. Andava fatto, già da tempo.”

2) Attenzione ai diritti anche da parte dei massimi esponenti del Pd italiano e romagnolo. Ho visto in foto anche diversi politici tra cui l’onorevole Gnassi, che poi è stato presente anche nell’ultima campagna del Psd…

Sds Belluzzi: ”Andrea Gnassi, Jamil Sadegolvaad, Emma Petitti, Chiara Bellini, Daniela Angelini, Emy Schlein e Michele De Pascale per il Pd, ma anche il Senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle. Ma soprattutto 18.000 persone che in pace hanno sfilato ed accolto la sfilata per testimoniare che ancora si possono fare passi avanti. Certamente con Andrea Gnassi abbiamo condiviso temi importanti per interpretare quello slancio nuovo che gli elettori ci hanno riconosciuto.”

3) Ottimo. Ultima delle tre domande. Come si trova agli Interni? Gira voce che abbia accettato malvolentieri la Parva Domus e che avrebbe preferito rimanere alla Cultura …

Sds Belluzzi: ”La Segreteria agli Interni e’ di importanza apicale insieme agli Esteri. Molto politica, tanto lavoro a riflettori spenti. La Segreteria che ho lasciato è per certi versi molto più “a colori”. Ma soprattutto lì vi erano tanti progetti che possono essere ad un passo dalla Realizzazione. Se il collega che ha ereditato la delega lo riterrà opportuno avrà in me un sincero partner. Ma insieme al Partito abbiamo condiviso che il Psd merita un riconoscimento politico per i risultati ottenuti, per il suo impegno negli anni come forza responsabile. Ora mi attendono nuove sfide. Le riforme istituzionali, valorizzare la nostra Pa come azienda pubblica con nuovi strumenti digitali ad uso interno e nella relazione col cittadino, l’applicazione dell’accordo, l’organizzazione dei lavori del governo. Questi solo alcuni tra i temi più importanti senza dimenticare le risposte a tanti problemi quotidiani che sollevano i concittadini, come ad esempio il tema della cittadinanza. Insomma

tante sfide nuove che col sostegno del mio Partito e della maggioranza affronteremo. Non si può guardare indietro nello specchietto retrovisore, la corsa e’ iniziata..”

/ms