San Marino. RUMORS. L’ex retino, ora democristiano Marco Nicolini vicino alla nomina per la presidenza di Rtv. La sua nomina viene quasi data per certa

Si fanno sempre più insistenti le voci che indicano Marco Nicolini, ex membro di Rete e ora della Democrazia Cristiana, seppur candidatosi da indipendente, come probabile prossimo Presidente di San Marino RTV.

La nomina sarebbe vicina nonostante le resistenze all’interno della coalizione di sinistra.

Nicolini, candidato nelle liste della Dc seppur come indipendente, non è riuscito ad essere eletto nelle ultime elezioni per via dei pochi voti di preferenza avuti, ma potrebbe rientrare sulla scena politica dalla porta principale attraverso questo incarico.

L’eventualità di vedere Nicolini alla guida di RTV desta perplessità tra alcuni membri della coalizione, soprattutto considerando i recenti risultati elettorali non brillanti che i passati pesanti insulti su Facebook a esponenti della sinistra dell’attuale governo.

La situazione resta in evoluzione, ma la sua nomina sembra ormai data quasi per certa.