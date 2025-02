San Marino. Sabato 15 febbraio, dalle ore 18.00, al Wonderbay per festeggiare insieme il Carnevale

?Ti aspettiamo sabato 15 febbraio, dalle ore 18.00, al Wonderbay di San Marino per festeggiare insieme il Carnevale: evento gratuito con raccolta fondi.

? Organizzato dall’Associazione INSIAMO, in collaborazione con Wonderbay e Vo. Ci. nei Castelli, INSIAMO IN MASCHERA è una serata speciale con musica, animazione, giochi a premi e il truccabimbi di Arianna Barlini. Il divertimento è assicurato grazie all’energia dello speaker Fabio Caldari e alla simpatia del mitico Clown Caramello . Per tutti, non mancherà uno sfizioso buffet!

?Un’occasione non solo per divertirsi, ma soprattutto per sostenere la nostra Associazione, che raccoglie fondi per la ricerca e offre supporto ai bambini affetti da patologie onco-ematologiche e alle loro famiglie. Durante l’evento è possibile rinnovare o sottoscrivere l’iscrizione a Socio e contribuire con una donazione.

? Vuoi fermarti anche per cena? Prenota un tavolo: 0549 904168.

? Un grande ringraziamento al Wonderbay, che rende possibile questa serata offrendo tutto il necessario per una serata da ricordare!

?Rispettiamo l’ambiente e il luogo che ci ospita: lasciamo a casa coriandoli e schiume.

#AssociazioneINSIAMO #wonderbay #sanmarino #carnevale