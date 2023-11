San Marino. SALSICCIA E FAGIOLI alla Bud Spencer! Venerdì 17 novembre da Rose’n Pub&Bowl. PRENOTA SUBITO NON MANCARE!

.

Immaginate un venerdì sera diverso dal solito, dove il sapore autentico della cucina casereccia si fonde con l’energia vibrante della musica dal vivo. ROSE’N PUB&BOWL vi invita a vivere un’esperienza culinaria che rievoca lo spirito bonario e generoso di Bud Spencer, il gigante buono del cinema italiano.

Il 17 novembre, preparatevi a una serata speciale dove la salsiccia e i fagioli non sono solo un piatto, ma un tributo al calore e alla convivialità che il famoso attore ha sempre ispirato.

Sorseggia una birra dorata, una Forst ghiacciata e alla spina, senti il gusto pieno della salsiccia arricchita da fagioli morbidi e saporiti, tutto mentre la musica live avvolge i sensi e infiamma l’atmosfera. Questa non è semplicemente una cena, è un vero e proprio evento per il palato e per l’anima, un’occasione per lasciarsi andare ai piaceri della vita in buona compagnia.

E per i veri appassionati, non c’è modo migliore di onorare il ricordo di Bud Spencer che brindando con una birra schiumosa e fresca, lasciando che la musica riempia gli spazi tra una risata e l’altra, tra un ricordo e un nuovo incontro. Che tu sia un fan di lunga data o semplicemente in cerca di una serata all’insegna del gusto e del divertimento, ROSE’N PUB&BOWL è il luogo dove essere venerdì sera!

Non lasciarti sfuggire questa esperienza unica: prenota ora il tuo tavolo al 0549 888840 o al 331 2219663 e assicurati un posto per una serata indimenticabile.

Ci aspettiamo di vederti lì, pronto a innalzare il tuo bicchiere in un brindisi alla vita, all’amicizia e alle piccole grandi gioie come questa serata.