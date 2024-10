San Marino. Samsung e Segreteria di Stato per il Turismo premiano i progetti degli studenti dell’Università di San Marino

Focus su video, marketing digitale e social: fra gli obiettivi, attrarre nuovi visitatori sul Titano

Tre cortometraggi e altrettante strategie, elaborate sul fronte del marketing digitale e dei social, per potenziare ed espandere l’immagine del Titano sul fronte turistico attraendo persone da nuovi territori e non solo. Questi i progetti premiati ieri, mercoledì 16 ottobre, nell’ambito di un’iniziativa sviluppata attraverso la collaborazione di tre soggetti che rappresentano il mondo della formazione e della ricerca, dell’impresa e delle istituzioni: l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, la multinazionale dell’industria elettronica e digitale Samsung e la Segreteria di Stato per il Turismo.

Realizzati dagli studenti dei corsi di laurea in Design e in Comunicazione e Digital Media dell’Ateneo sammarinese, divisi in gruppi, gli audiovisivi e le strategie marketing sono stati illustrati durante una cerimonia svolta nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico, insieme ai rappresentanti di tutte le realtà coinvolte.

Per gli autori dei sei progetti, selezionati da una più ampia offerta, sono previsti premi in denaro per un totale di 12.000 Euro messi a disposizione dal Samsung Innovation Campus, iniziativa formativa dedicata ai giovani destinati a diventare protagonisti nella trasformazione digitale attualmente in atto approfondendo tecnologie e competenze.

Durante il percorso che ha portato all’elaborazione dei progetti, gli oltre 80 partecipanti hanno assistito a una serie di lezioni curate da una serie di esperti Samsung su marketing, ufficio stampa, storytelling, intelligenza artificiale generativa e altre tematiche. Svolti inoltre incontri con la Segreteria di Stato e l’Ufficio del Turismo, che hanno condiviso gli orizzonti, gli obiettivi e le esigenze da assecondare. I risultati selezionati faranno da base per ulteriori sviluppi destinati a concretizzarsi nei video mostrati nei tre maxischermi e nei due totem attualmente presenti nel centro storico del Titano, nonché sulla piattaforma Visitsanmarino, incluse le pagine social.

“È stato proposto agli studenti di realizzare un’indagine audiovisiva del territorio partendo dal proprio vissuto e in una sorta di trascrizione autoriale sul tema generale del turismo, quindi nulla che possa essere ricondotto a uno spot”, precisa Pietro De Tilla, docente del corso di laurea in Design. “Da questa iniziativa sono nati nove cortometraggi che hanno una durata massima di 10 minuti ciascuno, fra i quali abbiamo selezionato i migliori tre. In un progetto troviamo uno scalpellino che offre un interessante collegamento con l’immagine del Santo Marino e quindi con la figura fondatrice della repubblica. In un altro quattro divise e uniformi portano alla scoperta di altrettante esistenze nei volti e nei gesti di una docente universitaria, del portiere di un albergo, di un agente della Polizia Civile e di uno della Guardia di Rocca. Il terzo cortometraggio è dedicato ai camminamenti del centro storico, spesso apprezzati dai visitatori che passeggiano costeggiando i merli delle mura, e conduce lo spettatore nel cuore della notte”.

Per quanto riguarda Comunicazione e Digital Media, le attività si sono svolte sotto il coordinamento della direttrice del corso di laurea, Giovanna Cosenza: “Non si è trattato di una simulazione, ma di un vero e proprio progetto realizzato con criteri e fasi professionali, a partire dagli incontri avuti con i manager di Samsung e i rappresentanti istituzionali. Gli studenti hanno curato analisi e ricerche dalle quali hanno compreso, fra le altre cose, ciò che fanno altre realtà internazionali comparabili al Titano nelle dimensioni e nelle caratteristiche, nonché vicine nel territorio per cultura e natura. Di qui una serie di elaborati dai quali emergono le basi per una strategia mirata sul fronte del marketing digitale e dei social”.

“La partnership con Samsung rappresenta un’opportunità strategica per San Marino, perché consente di mettere in luce il talento dei giovani studenti del nostro Ateneo”, spiega Filippo Francini, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura. “Sostenere progetti che nascono in una realtà accademica giovane e innovativa come la nostra è essenziale, per costruire una visione del futuro capace di coniugare tecnologia, creatività e tradizione. Insieme a Samsung possiamo accompagnare gli studenti nello sviluppo di competenze chiave, promuovendo iniziative che valorizzano il nostro patrimonio culturale e la nostra identità, rendendo il Titano una meta sempre più attraente e dinamica”.