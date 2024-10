San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO a …. REPUBBLICA FAKE

– Incredibile! Dopo le bugie dette su Ciacci, il partitino di Renzino & co. cambierà nome. Si chiamerà ”REPUBBLICA FAKE”

– Arrabbiatissimo Nicola Renzi contro GiornaleSM! Spezzeremo le reni a Severini, sembra aver detto. … ma … non è che finiscono come con la Grecia? Con l’ennesima figuraccia! … tanto oramai sono abituati!

– Sgamati da Severini, a raccontare frottole nel caso Ciacci, il malumore interno a REPUBBLICA FAKE cresce e nascono dissidi importanti. Le nuove leve Bindi, Mularoni e Farinelli vogliono sostituire l’attuale inadatta ed incapace mini leadership di Renzino. Le bretelle oramai sono fuori moda!

– Già pronti i discorsi in Comma Comunicazioni contro Severini nel prossimo Consiglio! E c’è chi sta ripassando la lezione per avere una bella esposizione, perchè conta anche quella! Ed il CODICE DI CONDOTTA dei consiglieri, voluto dal Greco, che vieta di prendersela con i privati? E che non esiste in questi casi l’immunità parlamentare? Carta straccia, dice Renzi: ”tanto già mi è andata bene una volta. Diremo che siamo stressati!’‘

– C’è un dilemma! Meglio chiamarla REPUBBLICA FAKE o FAMIGLIA ADDAMS?