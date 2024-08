San Marino. Satira. Il dito nell’occhio … al nostro sovrano!

– Pausa di riflessione estiva per il nostro sovrano, RE TEO I°, detto il fotocopiatore. Gli impegni, gravosi e pesanti, si sono fatti sentire.

– Informazione di prima mano. Re Teo I° ha una nuova collaboratrice nel suo ufficio alla Cultura. Una fotocopiatrice Xerox® VersaLink™ C7125. … E’ una multifunzione.

– Disposto un corso per tutti i dipendenti della Segretaria Cultura. C’è bisogno che imparino in fretta come funziona per spiegare, con parole semplici, questa diavoleria al nostro RE TEO I°. Il nostro sovrano è impaziente di apprendere…