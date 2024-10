San Marino. SATIRA. IL DITO NELL’OCCHIO … CARTOLARIZZATO

– Ieri in Commissione Finanze si è svolta l’audizione dei consulenti per la cartolarizzazione degli NPL, richiesta con insistenza e in modo veemente dalle opposizioni. È finita ovviamente a tarallucci e vino, anzi, con l’inaspettato annuncio del Segretario di Stato Gatti che ha dimezzato, in meno di un anno, il rischio per lo Stato. Evidentemente visti i risultati positivi, il nostro sovrano Re Teo I° non è stato coinvolto. Infatti di fotocopie in giro ce n’erano.

– Curiosa la posizione dell’avv. Troina di Motus. Ha infatti chiesto spiegazioni sui criteri di selezione dei professionisti per la cartolarizzazione degli NPL, dimenticandosi però di menzionare un dettaglio: lui stesso, in qualità di avvocato, aveva mostrato interesse per una nomina, peraltro mai ricevuta. Una coincidenza? Forse, ma è più probabile che si tratti di un caso di “semplice” curiosità personale utilizzando il suo ruolo pubblico. In fondo, non sarà mica un leggero conflitto d’interessi, no?

– In Commissione Finanze si è anche discusso della situazione a dir poco disastrosa di San Marino Rtv. Qualcuno ha persino proposto di sentire i vertici dell’emittente, dimenticando forse che non c’è più nessuno ai vertici! Sono tutti decaduti. Intanto, sembra che la Democrazia Cristiana stia valutando di piazzare Marco Nicolini alla presidenza del CdA, mentre Libera sembra voler rispolverare una vecchia conoscenza, una sua ex candidata nota per le sue conversazioni amichevoli con Buriani. A questo punto, perché non riportare pure Romeo in scena? Così, giusto per completare l’opera! Ovviamente Buglino si è proposto!