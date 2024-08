San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO … del giovedì

– BEVERE anziché essere cacciato probabilmente diventerà un consulente in campo sanitario dell’ISS, d’altronde come non aver bisogno di altri consulenti?

– BUGLINO è entusiasta e mira, anche lui, ad avere una lauta consulenza. D’altronde anche lui è indispensabile! Per cosa … è uno stupido, quanto irrilevante, dettaglio;

– Re Teo I, detto il fotocopiatore, privato del giochino dell’AASS dove fare casini, dall’alto della sua magnificenza e del suo splendore sembra abbia dato l’importantissimo assenso alla consulenza di Bevere!

– ALLORA NON E’ FATTA! Perchè notoriamente succede sempre il contrario di quello che dice e dispone sua beatitudine RE TEO I, detto il fotocopiatore;

– Peccato anche perchè le fotocopiatrici dell’ISS, notoriamente amiche di quelle di Palazzo Mercuri, plaudevano questa grandiosa ed eccezionale scelta! Sperando anche loro di vedere, o almeno di intravedere, il bel sovrano sammarinese girare per gli uffici dell’ISS intento a fare delle fotocopie.