– Il Segretario alle Bollette pare che abbia sbroccato nel Congresso di Stato di martedì contro il nostro direttore. Era elettrizzato!

– Pare non abbia gradito il nostro dito nell’occhio del martedì. Peccato che la satira era per ridere. Lui al contrario ha fatto piangere i sammarinesi e non solo con la questione bollette.

– Dopotutto, comunque, l’amore per la fotocopiatrice dell’ufficio di casa base non è mutato! Ritornerò pare gli abbia confidato!