San Marino. SATIRA. Il dito nell’occhio … del giovedì

– Prossima unione tra Repubblica Futura e Domani Motus-Liberi. CODICE’, ha anticipato i tempi.

– Il nuovo prossimo partito tra Repubblica Futura e Domani Motus-Liberi si chiamerà solo il ”PARTITO DI MARINO”, ma non il santo.

– Renzi entusiasta, dopo l’acquisizione di Domani Motus-Liberi avrebbe detto che prenderà tutti i delusi ed i trombati di queste e delle scorse elezioni. Obiettivo formare un grande partito in stile PDCS: il santo dicono di averlo già trovato, come le nuove bretelle. Per il maggiordomo si stanno facendo le selezioni.

– Il ministro delle Bollette, salvato dalla debacle elettorale dalla mano del Signore e più prosaicamente da quella di Pasquale, sancisce la nuova alleanza dicendo: ”Cari amici di Comunione e Liberazione sono io il nuovo, non state a sentire Buglino … le fotocopie le faccio meglio io!” … ”Però non parlatemi di bollette o di politica, che non ci capisco nulla”, avrebbe chiosato.