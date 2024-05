San Marino. SATIRA. IL DITO NELL’OCCHIO … del giovedì. Ennesima revisione della legge sull’informazione (sarà la quinta o la sesta) da parte del Segretario alle Bollette

– Titoloni su Rtv. ”Ennesima revisione (sarà la quinta o sesta!!! e sempre a spese dei contribuenti) della legge sull’Informazione”. Ancora non hanno trovato un testo adeguato per fermare GiornaleSM.

– Da Rtv: “Avevamo già un impianto legislativo funzionante – afferma il Segretario di Stato all’Informazione Teodoro Lonfernini – però aveva bisogno di adeguamenti”. Fa già ridere così, non c’è bisogno di aggiungere altro.

– Revisione della Legge sull’informazione da parte del Segretario alle Bollette. Si legge da Rtv: ‘‘ Tra le peculiarità del testo sammarinese la parte dedicata ad internet e i social”. Chissà come mai? …

– Riuscita e approvata la nuova variante della legge sull’informazione che recita all’Art. 1: vietato a Severini, o chi per lui, di avere un sito e scrivere su Facebook perchè non deve rompere alla Cricca. Art. 2: Vietato criticare o fare satira sul Segretario alle Bollette o alla Cricca. Art.3 Ristabilita la legge sulle corporazioni dei giornalisti, così controlliamo meglio chi scrive liberamente. Art.4: San Marino esce dal Consiglio d’Europa (trattato del 1988) per perseguitare chi, contrariamente a quanto dice la CEDU, scrive liberamente. Quello che verrà scritto dovrà essere, d’ora in poi, vagliato in via preventiva dal Segretario delle Bollette per una sua approvazione. Fine, l’art.5 non c’è perchè, per ora, dovrebbero bastare i primi quattro, ma siamo sempre disponibili a revisionare questo testo e ad approvare una nuova legge, tanto i consulenti li pagano i sammarinesi.