San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO … del martedì

– Nuova missione importantissima per IL MINISTRO ALLE BOLLETTE in questi giorni dato che è stato invitato a Abu Dhabi (Emirati arabi uniti) nientepopòdimenoche dal Direttore Generale dell’IRENA (Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili) per partecipare alla 14a Sessione dell’Assemblea dell’IRENA dal 16 al 18 aprile 2024. Un invito perfetto ed inviato alla persona giusta, ovvero a chi non ci ha capito nulla della gestione delle bollette dell’energia elettrica e del gas nel recente passato.

– Il ministro alla bollette prenderà parola all’assemblea dell’agenzia internazionale per le Energie Rinnovabili e parlerà dei pochi progressi nel campo delle energie rinnovabili a San Marino? Oppure della delibera che ha dato l’esclusiva a 4 aziende italiane per il solare pubblico?

– Teo Lonfernini parlerà anche della sua importantissima esperienza nel campo delle fotocopiatrici a consumo zero?