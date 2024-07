San Marino. SATIRA. Il dito nell’occhio … del mercoledì

– Lo statista de noialtri, Buglino, scrive un pippone lungo, lungo. Lo legge solo lui e metà di chi lo legge si è addormentata alle prime tre righe.

– Teodorino ha chiesto di avere una laurea, finalmente.

– Istituito dalla sua prossima segreteria un vero e proprio corso sull’uso e la realizzazione delle fotocopie. Inutile dire che il rettore Petrocelli consegnerà la laurea honoris causa.

– Fabietto Righi in trasferta nuovamente per le ultime foto da segretario di Stato da metter in bacheca. ”Bisogna sfruttare l’attimo” sembrerebbe aver detto.

– Chiesto un incontro con il Papa e con Biden: il primo avrebbe rifiutato ed il secondo non ha capito di cosa si tratti e chi sia Fabietto Righi.