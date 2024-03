San Marino. Satira. Il dito nell’occhio … del mercoledì. ”Hanno rotto la fotocopiatrice di Teo!”

– Teo dopo l’elezione dei nuovi capitani Reggenti avrebbe detto: ”ci aspettano settimane di scenari interessanti da ridelineare”. Chissà se la fotocopiatrice funziona anche in fronte retro? E’ l’interrogativo che più tormenta il nostro eroe.

– Nella Dc fanno e rifanno senza chiedere consigli e opinioni al buon Teo. D’altronde lui è già profondamente impegnato … con la fotocopiatrice.

– Problemi alla fotocopiatrice di Teo. Qualcuno di nome Buglino l’ha inceppata nel tentare di fare un’operazione molto difficile: il fronte retro.

– Immediata, imponente quanto inconcludente, come suo solito, la reazione di Teo: intervento in Consiglio centrale della Dc e mozione di sfiducia per il lavoro di controllo della fotocopiatrice di casa Dc già affidato al buon Buglino.

– Il nostro eroe è soddisfatto della visibilità ottenuta.