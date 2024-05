San Marino. Satira. Il dito nell’occhio … del lunedì

– I nipotini di ALLEANZA POPOLARE, come dice Enrico Lazzari, Repubblica Futura, hanno ”festeggiato” la giornata della libertà di stampa al Centro Atlante venerdì scorso. Di poco hanno superato, in termini di affluenza, la nota cabina telefonica dove Noi Sammarinesi faceva gli incontri e le iniziative politiche.

– Repubblica Futura ha avviato una campagna mediatica con una Renault4 rossa nel paese. Alla guida c’è Francesco Confuorti.

– Nicola Renzi di Repubblica Futura, tra una chiamata e l’altra con Buriani, ha un progetto ambizioso quanto cervellotico in mente: creare una cittadella per gli studenti (con i nostri soldi, ovviamente) dove questi possano trattenersi dopo l’orario scolastico. È un’ottima e sensata proposta, poiché molti studenti non vedono l’ora di rimanere a scuola anche dopo la fine delle lezioni. … nei suoi sogni.

– Alleanza Popolare, scusate Repubblica Futura ma il lapsus ci sta, ha detto che vuol essere al centro. Si delle cronache giudiziarie relative alla Cricca Grandoni/Confuorti/Guidi e Lazzari e ricordare quanto male questi hanno fatto al paese e vogliono continuare a farlo.