San Marino. Satira. Il dito nell’occhio di … Buglino Superstar!

– Nel firmamento democristiano si staglia una nuova stella: è Buglino superstar, dalle fotocopie fatte ad arte a segretario di Stato per conto di CL nel nuovo governo. Ma ci crede solo lui.

– Corteggiatrici impazienti, tra cui molte fotocopiatrici, vogliono parlare con il nuovo ministro in pectore. Si sa che per fare il ministro sono richieste grandi abilità ma Buglino Superstar ha un curriculum notevole dove primeggia trionfalmente il corso per fare fotocopiatrice perfette.

– Trovato il posto da segretario di Stato a Buglino Superstar. Sarà il Segretario delle feste e della carta stampata, un ruolo di importanza cruciale per il destino della nazione.