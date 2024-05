San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO. Ministro delle Bollette Lonfernini: ”L’AZIENDA VA A GONFIE VELE!” Ci crede solo la fotocopiatrice!

Il Ministro delle Bollette Lonfernini: ”le bollette dei sammarinesi sono le più basse in assoluto”. Lo diceva anche un anno fa…eppure.

Ipse Dixit: ”Grazie ad una serie di interventi, l’AASS gode oggi di un bilancio florido” … grazie al fondoschiena dei sammarinesi…

Lonfernini: ”le famiglie sammarinesi hanno sostenuto un costo medio per l’Energia Elettrica di 318,17 euro”. Ci crediamo tutti! Anche la fotocopiatrice energy saving.

Lonfernini ieri in conferenza stampa: ‘‘Sono lusingato dal fatto che qualcuno ironicamente mi definisca il Segretario alle Bollette, riconoscendo, forse inconsciamente, gli effetti positivi del nostro operato”. … STIMATI!

Ed ancora: ”La campagna per la riduzione dei consumi, avviata nel 2022, sta dando i suoi risultati”. Ci credo ci stiamo impoverendo tutti e cerchiamo di consumare di meno … Cosa vuol dire il genio!

Ed ancora: ‘‘Per l’approvvigionamento idrico sono state avviate le trattative per l’acquisizione di quote di Romagna Acque – Società delle Fonti”. …. Poi naufragata perchè non poteva vendere le quote ad un soggetto estero, ma questo non lo dice. Cosa vuol dire il genio!

In conferenza stampa tanti faremo, vedremo, avremo ... ma perchè non lo ha fatto in questi 4 anni e mezzo? Saranno contenti di queste amenità quei 2/3 che seguono le sue tristi dirette, tra cui GiornaleSM ma solo per prendere spunti per il dito nell’occhio.

