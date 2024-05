San Marino. SATIRA SESSISTA CONTRO DONNE IMPEGNATE IN POLITICA E NELLE ISTITUZIONI. Depositato esposto all’Autorità Garante per l’Informazione contro Toc Toc e Repubblica Futura. Prossimo passo quello penale

In data odierna, è stato depositato un esposto all’Autorità Garante per l’Informazione, sottoscritto dal direttore di GiornaleSM, Marco Severini, contro il responsabile di Toc Toc e quello di Repubblica Futura.

L’esposto trae origine da condotte altamente diffamatorie attribuite al sedicente ”blog di informazione di Costume, Società e Satira politica sammarinese” Toc Toc diretto da Gian Nicola Berardi attualmente candidato in Repubblica Futura, nonché da sponsorizzazioni esplicite effettuate da Repubblica Futura su Facebook.

Nell’esposto sono state allegate prove fotografiche raffiguranti anche vignette satiriche sessiste di estrema gravità, rivolte contro donne impegnate in ambito politico e istituzionale.

Confidiamo che l’Autorità Garante saprà distinguere tra comportamenti autenticamente diffamatori e altre manifestazioni che non lo sono. L’auspicio è che non si adotti un trattamento discriminatorio, il cosiddetto DUE PESI E DUE MISURE, pur essendo certi che l’Autorità agirà nel pieno rispetto della normativa e sulla giurisprudenza sulla libera espressione e sulla satira, che può essere sanzionata qualora degradi in pesante diffamazione e risulti lesiva della dignità umana, come sembra essere il caso in questione ovvero quello di TOC TOC.

La satira non dovrebbe essere utilizzata come strumento per insultare l’avversario o, come nel caso del nostro direttore e di GiornaleSM, per colpire chi è impegnato in un’opera di verità, pubblicando informazioni che non tutti avrebbero il coraggio di divulgare sulla cosiddetta ”CRICCA”

Era prevedibile una reazione a seguito della pubblicazione di informazioni di grande impatto, le quali, sia quelle già divulgate sia quelle che saranno pubblicate in futuro, risultano estremamente compromettenti.