San Marino. Sciopero CSdL-CDLS-USL: Proteggere i più vulnerabili. La lotta continua!

In una nota i Sindacati affermano in sostanza che domani si inaugura il “Natale delle Meraviglie” e lo sciopero generale di oggi è stato un’anteprima significativa dell’evento. La manifestazione di protesta si è svolta in modo diverso rispetto ai precedenti scioperi, poiché ha rivendicato interventi specifici a favore dei lavoratori e dei pensionati con redditi bassi, i più colpiti dalla carenza di denaro. I partecipanti hanno espresso il loro sdegno nei confronti del Consiglio Grande e Generale, che si è riunito dietro porte chiuse e ha ignorato molte richieste dei sindacati, come l’aumento delle indennità per le donne in maternità e l’indicizzazione delle pensioni. I sindacalisti hanno criticato il governo per la sua mancanza di azioni concrete per affrontare la crisi economica che ha colpito i cittadini, e hanno chiesto misure più equilibrate per affrontare l’evasione fiscale. I dati presentati durante la sessione consigliare dimostrano che i costi degli affitti sono raddoppiati dal 2015 al 2018, mentre i profitti delle imprese e dei lavoratori autonomi sono aumentati notevolmente. Al contrario, i lavoratori dipendenti hanno visto una diminuzione del loro potere d’acquisto e un aumento del carico fiscale. I sindacalisti hanno sostenuto che il governo non ha fatto abbastanza per sostenere i lavoratori e i pensionati più deboli e che hanno negato richieste importanti come il recupero fiscale. La protesta continuerà poiché i sindacati ritengono che sia necessario continuare a lottare per i diritti dei lavoratori e dei pensionati.