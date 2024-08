San Marino. Scomparsa di Emanuele Lonfernini. Tantissimi i messaggi di cordoglio dalla Rete

GiornaleSM, assieme al nostro direttore, desidera esprimere la propria vicinanza alla famiglia e agli amici di Emanuele Lonfernini, scomparso qualche giorno fa fuori dalla Repubblica, in vacanza in Val di Fassa in Trentino.

Emanuele Lonfernini è tornato a San Marino. Si può andarlo a trovare nella camera mortuaria presso l’ospedale di Stato.

Emanuele era molto più di un geometra: era un amico, una persona mite, simpatica e sempre sorridente, caratteristiche che lo rendevano speciale agli occhi di chiunque lo conoscesse.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente chiunque l’abbia conosciuto, e moltissimi hanno voluto esprimere il loro cordoglio, in particolare sui social media come Facebook. Emanuele ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti, e la sua assenza sarà sentita a lungo.

Il funerale si terrà domani, alle ore 15:00, con partenza dall’Ospedale di Stato verso il Santuario di Valdragone, nella parte superiore. Nonostante la vicinanza al Ferragosto, siamo certi che molti di coloro che sono in Repubblica e non in ferie parteciperanno per dargli l’ultimo saluto.

Buon viaggio, caro Emanuele. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace.