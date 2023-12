COMUNICATO STAMPA

San Marino, 30 dicembre 2023

In un momento di grande sconforto e profondo dolore, la famiglia Raschi-Pasolini rivolge un pensiero a tutti coloro che hanno espresso il proprio cordoglio per il nostro amato Roberto. Con amore e affetto, oppure semplice e dignitoso rispetto, riconoscenza e vicinanza, hanno ricordato l’amico, il collega o il semplice conoscente, trasmettendo un sentimento per il quale la famiglia rivolge un sentito e sincero ringraziamento.