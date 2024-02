San Marino. Scomparsa prof.ssa Carla Nicolini. Cordoglio da parte del Sds alla Cultura avv. Andrea Belluzzi

Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e il Dipartimento Istruzione della Repubblica di San Marino esprimono il più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa della Professoressa Carla Nicolini, figura chiave della storia dell’istruzione sammarinese. Insegnante e dirigente, dal 78 al 93, della scuola Secondaria Superiore, la Professoressa Nicolini è stata una figura straordinaria della scuola ma più ampiamente della cultura sammarinese, ha dedicato l’intera vita all’insegnamento e alla diffusione della conoscenza. Il suo impegno nell’educare e ispirare gli studenti ha lasciato un impatto concreto sull’intero sistema, la passione per la conoscenza e il suo spirito hanno lasciato un segno in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociarne il percorso. Ha contribuito a sviluppare la Scuola sammarinese così come la conosciamo oggi a favore di generazioni di studenti e di colleghi professori. Gli insegnamenti, le iniziative e l’impegno della Professoressa Carla Nicolini resteranno indelebili nel tempo. Ai famigliari vive e sincere condoglianze.

Congresso di Stato Repubblica di San Marino