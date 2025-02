San Marino. Scuole vuote? Ma cosa fa Lonfernini per risolverlo? … di Marco Severini

149 bambini nati nel 2024. Troppo pochi per garantire il futuro delle scuole e la sostenibilità economica e sociale di San Marino. Siamo tutti d’accordo. Ma anziché affrontare il problema alla radice con politiche serie per la famiglia, ci ritroviamo con soluzioni raffazzonate e annunci senza alcun fondamento concreto.

La natalità crolla perchè vivere a San Marino è impossibile per i giovani. Sono anni che lo diciamo: se un Paese non aiuta le coppie a costruire un futuro, le nascite crollano. E invece di chiedersi perché nessuno fa figli, si va avanti come se nulla fosse. Le risposte dove sono?

– Affitti alle stelle e case inaccessibili: le residenze vengono concesse senza criterio, spesso ad anziani facoltosi che gonfiano il mercato immobiliare. Il risultato? Una giovane coppia non può permettersi né una casa né un affitto decente.

– Lavoro precario e stipendi ridicoli: chiunque voglia mettere su famiglia sa che vivere con contratti a scadenza e buste paga insufficienti è un suicidio finanziario.

– Maternità? Un privilegio per pochi: le donne che lavorano devono scegliere tra carriera e figli. Gli asili costano, gli sgravi fiscali sono inutili e gli aiuti ridicoli.

Il nodo è semplice: non conviene fare figli a San Marino. E non è solo un problema economico: non esiste un progetto per sostenere le famiglie. I politici riempiono la bocca con slogan e buone intenzioni, ma nessuno si prende la briga di fare qualcosa di concreto.

Se vogliono davvero invertire la rotta, devono smettere di giocare e iniziare a lavorare. Le soluzioni sono chiare:

– Sgravi fiscali veri per chi ha figli, non le solite briciole che non cambiano nulla.

– Un aiuto reale per la casa, impedendo che strozzini e speculatori stranieri (dietro Srl sammarinesi) comprino immobili all’asta per poi rivenderli a prezzi fuori mercato. Il diritto alla casa non può essere lasciato nelle mani di chi specula sulla pelle della gente.

– Asili nido gratuiti o a costi sostenibili, non solo per pochi fortunati.

– Politiche per il lavoro serie, con stabilità per chi vuole costruire una famiglia.

– Maternità garantita senza penalizzazioni, perché avere figli non deve essere un peso per le donne lavoratrici.

San Marino si sta spegnendo. E senza politiche familiari serie, il problema non sparirà da solo. I numeri continueranno a crollare, le scuole si svuoteranno e la tenuta del sistema sarà sempre più precaria. E quando sarà troppo tardi, qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di aver lasciato morire il Paese.

Marco Severini – Direttore GiornaleSM