San Marino. SdS Affari Interni: Pagamento luci votive, il servizio ora è online!

Il Segretario di Stato Gian Nicola Berti ha presentato il risultato del progetto nato in collaborazione con CISCoop. Dal portale gov.sm sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio di illuminazione votiva nei cimiteri

Facendo seguito al regolamento n.7 del 14 marzo 2024 che determinava le modalità di accesso al servizio di illuminazione votiva nei cimiteri della Repubblica di San Marino, il Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti ha presentato questa mattina, insieme ai tecnici di CISCoop, il nuovo servizio per la sottoscrizione dell’abbonamento di accesso al servizio e il pagamento online.

Il portale dell’Amministrazione Pubblica www.gov.sm, per l’accesso al quale è necessario l’autenticazione, offre tra i propri servizi IOL “Istanze On Line per il Cittadino” che tra le altre permette di selezionare la richiesta “Lampade Votive”. Dopo aver scelto la funzione “Lampade votive” ed aver compilato i moduli è possibile selezionare il cimitero e il nome dei defunti (massimo 4 per ogni pratica) per i cui manufatti si intende pagare l’illuminazione votiva (16 euro l’anno, 16 euro i nuovi allacci). La sottoscrizione prevede di fatto un abbonamento il cui pagamento potrà essere effettuato annualmente tramite bonifico. Il servizio può essere cessato e affidato ad altra persona sempre attraverso lo stesso portale.

Gian Nicola Berti (Segretario di Stato per gli Affari Interni): “E’ doveroso premettere che la Segreteria di Stato ha effettuato un’analisi attenta sullo stato dei cimiteri del nostro territorio ed ha constatato criticità importanti, incuria e mancanza di manutenzione, in alcuni casi anche da parte di quelle aziende che avrebbero dovuto occuparsene. Si è così deciso di coinvolgere l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici riportare il servizio di illuminazione votiva in gestione alla pubblica amministrazione. Il coinvolgimento di AASLP, CISCoop, Ufficio di Stato Civile e delle Segreterie di Stato per gli Affari Interni e per il Territorio ha portato al servizio che oggi possiamo presentare”.

L’appuntamento si è rivelato occasione per discutere anche dell’attuale situazione dei cimiteri sammarinesi con l’intervento del Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti che ha comunicato come siano in fase di progettazione gli ampliamenti dei cimiteri di Domagnano ed Acquaviva mentre il cimitero di Fiorentino è attualmente in manutenzione per lavori di ristrutturazione e ampliamento.

San Marino, 9 aprile 2024/1723 d.F.R.