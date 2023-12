San Marino. Sds Beccari: ”ecco cosa ho fatto!”

‘Un passaggio storico quello della chiusura dei negoziati per l’Accordo di associazione all’Unione europea, un risultato raggiunto grazie all’apporto corale di tutte le Segreterie di Stato e alla importante apertura politica ottenuta dalla Commissione. Ora si apre la fase di discussione, di firma e di ratifica. Si tratta non di un punto di arrivo ma di un punto di partenza, si apre una nuova fase di implementazione e di esecutività dell’accordo per poterne sfruttare appieno i benefici.