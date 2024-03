San Marino. Sds Beccari in visita alla collettività sammarinese dell’Emilia di Bologna

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, nella mattinata odierna ha reso visita agli associati della Collettività Sammarinese dell’Emilia di Bologna.

Si tratta di una delle dieci associazioni dei cittadini sammarinesi residenti in Italia, riconosciuta giuridicamente da San Marino nel 1981; come di consueto, in occasione della visita del Segretario di Stato Beccari, la Collettività prevede la consegna delle borse di studio ai laureati dell’anno 2023, nonché i contributi allo studio destinati agli studenti delle scuole Primarie e Secondarie.

Dinanzi alla platea di ascoltatori, il Segretario Beccari ha richiamato l’attuale fase ed i tratti salienti della politica estera sammarinese, effettuando una panoramica sui principali eventi a livello internazionale ed europeo che lo hanno visto particolarmente impegnato nei mesi scorsi.

Nel primo pomeriggio, la Prof.ssa Valentina Rossi ha altresì tenuto un’allocuzione dal tema “Dialetto Sammarinese: Storia e Dintorni”, quale forte richiamo alle peculiari radici sammarinesi da ricordare e trasmettere anche alle generazioni di giovani cittadini sammarinesi residenti all’estero.