San Marino. SdS Cultura. Il 5 e il 7 luglio San Marino celebra l’iscrizione nella Lista del Patrimonio UNESCO

Presentati questa mattina i concerti e gli eventi in programma

Presentate questa mattina le iniziative celebrative dell’Iscrizione del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO nell’anno dei 50 anni dall’adesione della Repubblica di San Marino allo stesso UNESCO. Le celebrazioni si terranno il 5 e il 7 luglio prossimi. Il 5 luglio a partire dalle 17, nello spazio adiacente al Nido del Falco si terrà un evento culturale/musicale a cura di Rinascita Culturale mentre alle 19 Sara Jane Ghiotti si esibirà nel concerto “San Marino/Brasile, andata e ritorno”.

Il 7 luglio, alle 20.30 in Piazza della Libertà è prevista la performance dal vivo della Federazione Sammarinese Balestrieri mentre alle 21, sempre in Piazza della Libertà si esibirà la Banda Militare.

A presentare gli eventi, quest’oggi, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi con il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini.

“Celebriamo con grande piacere l’anniversario dell’ingresso della Repubblica di San Marino e delle sue bellezze nella lista UNESCO -ha detto il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi- e lo facciamo con un programma di eventi che mette in mostra le nostre eccellenze in due luoghi simbolo del territorio”.

“Nel corso del 2024 San Marino celebra il 50° anniversario del suo ingresso all’UNESCO, attraverso iniziative programmate dentro e fuori territorio -è il messaggio inviato dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari-. Sono convinto che tale adesione debba essere sottolineata da eventi e progetti riconducibili al valore della cultura e del dialogo tra popoli e Nazioni e debba trasferirsi a più livelli. Sono dunque soddisfatto per la collaborazione istituzionale, destinata a mettere in luce la valenza internazionale di San Marino e la sua proiezione verso scenari sempre più ampi e competitivi”.

San Marino, 3 luglio 2024/1723 d.f.R.