San Marino. SdS Cultura: inaugurato il Museo del Balestriere

In Contrada Omerelli la mostra permanente di cimeli, ricordi, premi e costumi della Federazione Balestrieri Sammarinese

Il Segretario di Stato Belluzzi: “luogo di valori, storia, cultura, tradizione, lavoreremo per favorirne la visita di scuole e turisti”

I Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e gli Affari Interni Andrea Belluzzi, hanno inaugurato questa mattina il “Museo del Balestriere” allestito all’interno della sede della Federazione Balestrieri Sammarinesi in Contrada Omerelli nel Centro Storico di San Marino.

Presenti anche i Segretari di Stato Luca Beccari, Marco Gatti e Teodoro Lonfernini. Il Museo, disposto su due piani, raccoglie cimeli, premi, costumi, strumenti musicali, targhe ricordo, memorabilia e ovviamente balestre e dardi, frutto di una minuziosa ricerca su una storia ormai secolare.

A fare gli onori di casa il Presidente della Federazione Balestrieri Sammarinesi Stefano Ugolini alla presenza del direttivo e di alcuni figuranti in costume. Il numero uno della Federazione ha definito lo spazio realizzato “un’opera piccola ma significativa, un museo che raccoglie la storia e che ha lo scopo di illustrarla e tramandarla”.

Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per la Cultura): “Mi complimento con tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto. Devo ammettere che inaugurare questo spazio è molto emozionante. Il Museo del Balestriere celebra una bellissima realtà che rappresenta una serie di valori molto importanti: storia, tradizione, rispetto delle origini. I Balestrieri sono un gruppo di rievocazione storica ma sono soprattutto una comunità che tramanda e celebra le nostre tradizioni a San Marino e nel mondo, rappresentandoci sempre con onore. Oggi i valori li raccontiamo all’interno della casa dei balestrieri che diventa luogo museale per i sammarinesi, i turisti e per tutti quei visitatori che vogliono conoscere la nostra secolare storia. Mi faro promotore con le scuole e gli istituti culturali per supportarne le aperture e favorirne le visite”.

San Marino, 13 giugno 2023/1722 d.f.R.