San Marino. Sds Fabio Righi al Dipartimento di Stato per il Commercio USA

Il Segretario di Stato Fabio Righi ha incontrato ieri David De Falco, Deputy Assistant Secretary for Europe and Eurasia del Dipartimento di Stato per il Commercio degli Stati Uniti. Al centro dell’incontro il tema degli investimenti e del commercio nel rapporto fra la Repubblica di San Marino e gli Stati Uniti, un rapporto il cui valore cresce negli anni e che coinvolge sempre più realtà. Il Segretario di Stato Righi ha presentato a De Falco gli strumenti che la Repubblica di San Marino ha predisposto per lo sviluppo commerciale e dell’economia sammarinese.

Di particolare interesse è risultato essere il tema delle certificazioni tema centrale della legislatura.

In ambito commerciale si è discusso di strumenti di pagamento digitali e tradizionali e di commercio legato alla space economy, settore al quale il dipartimento ha dedicato uno speciale desk con il quale ora anche la Repubblica di San Marino potrà interfacciarsi.

L’incontro si è concluso con l’impegno da parte sammarinese ad una mappatura dei temi di interesse complessivo e dei singoli operatori per proseguire in futuro la discussione in maniera costruttiva e puntuale. Il rapporto instaurato con il Dipartimento di Stato per il Commercio sarà certamente utile per un futuro di collaborazioni solide e concrete a favore delle realtà economiche sammarinesi che lavorano con gli Stati Uniti.

San Marino, 20 aprile 2024 (1723 dFR)