San Marino. Sds Finanze Marco Gatti in Consiglio Grande e Generale (26.11.24): ”Abbiamo presentato un bilancio tecnico che è anche politico”

In Consiglio, il Segretario di stato alle Finanze Marco Gatti:

‘‘Abbiamo necessità di una modifica del regolamento consiliare. Da molto tempo si contesta al Governo di andare avanti per decreti delegati. I progetti di legge però vanno in Commissione. Ora si dice che la Commissione non va bene. Allora come procediamo? Ci vuole una riflessione su come procedere. Ci sono vantaggi che si esprimono anche in termini monetari. Abbiamo presentato un bilancio tecnico che è anche politico. Chi ha avuto il tempo di leggerlo, capirà che è un bilancio politico. E’ attraverso la relazione accompagnatoria che si fa la politica e spiega perché sono state stanziate delle cifre e gli obiettivi che si è dato il Governo. Questo è un bilancio politico che è stato espresso dai numeri. Anche per migliorare la qualità delle nostre leggi, l’impostazione è di avere un bilancio con la sua relazione che spiega le scelte politiche, mentre i cambiamenti normativi, miglioramenti legislativi, soluzioni etc, e che possono essere modifiche di legge, li abbiamo riservati al Pdl a latere. Per dare dignità ed essere anche il più attenti possibile. Ho concordato con il presidente di fare la Commissione in due momenti. Però che quel Pdl sia il frutto del dibattito dell’Aula Consigliare, ma una legge proposta dal legislatore”