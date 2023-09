San Marino. Sds Gatti e Beccari oggi al MIT per incontrare il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Bignami sul tema dell’Aeroporto di Rimini.

Gatti e Beccari oggi al MIT per incontrare il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Bignami sul tema dell’Aeroporto di Rimini.

E’ previsto per questo pomeriggio a Roma presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) l’incontro tra i Segretari di Stato per le Finanze Marco Gatti e per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Vice Ministro Galeazzo Bignami.